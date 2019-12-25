بالصور: الاتحاد يحصد الذهب في دولية الكاراتيه بتونس

رياضيو الاتحاد يحصدون القلائد في الكاراتيه (إنترنت)

حصد رياضيو نادي الاتحاد المشاركون في بطولة الصداقة الدولية المغاربية للكاراتيه بتونس على ثلاث قلائد، اثنتين ذهبية وواحدة برونزية في مشاركتهم أمس الثلاثاء في اليوم الأول من البطولة، تحت إشراف المدرب الوطني المخضرم عماد المقرحي.

جاءت القلائد عن طريق الدولي صهيب الهادي زريق، قلادة ذهبية بميزان تحت 40 كغم، والدولي سالم عبدالسلام شكيك، قلادة ذهبية بميزان تحت 45 كغم، والدولي مازيغ خالد شنيب، قلادة برونزية بميزان تحت 55 كغم، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي على «فيسبوك».

وبختام نتائج أمس الثلاثاء في فئة الناشئين تحصلت ليبيا على 15 قلادة متنوعة بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات.

رياضيو الاتحاد يحصدون القلائد في الكاراتيه (إنترنت)

رياضيو الاتحاد يحصدون القلائد في الكاراتيه (إنترنت)