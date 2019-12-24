الظهرة في المباراة النهائية ببطولة فروع مصرف الجمهورية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 10:50 مساء
فريق الظهرة إلى نهائي بطولة فروع مصرف الجمهورية بطرابلس. (إنترنت)

وصل فريق الظهرة، إلى المباراة النهائية، في بطولة فروع مصرف الجمهورية بطرابلس الكبرى (دوي بين المصارف)، بعد فوزه مساء اليوم على فريق فرع باب الجديد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين.

وكانت فروع مصرف الجمهوري فرع طرابلس قد اقامت دوري شارك فيه 24 فرعًا من فروع المصرف بمنطقة طرابلس تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

وقال عبد الباسط الرياني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، من مصرف الجمهورية فرع الظهرة إن فريق الظهرة كانت نتائجه إيجابية حيث فاز في مجموعته على فريق قرجي بنتيجة 10 أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز على مصرف الفلاح وفاز على مصرف المقريف بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تاهل الفريق إلى الدور الرباعي كاول المجموعة.

وفي هذا الدور تعادل فرع الظهر إيجابيا مع فريق المحاسبة بنتيجة هدف مقابل هدف وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء وحسمت لصالح فرع الظهرة.

وفي مباراة اليوم في الدور النصف نهائي فاز فريق الظهرة على فريق باب الجديد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، وبهذه النتيجة تأهل إلى المباراة النهائية، والتي سيلتقي فيها مع إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس يوم السبت المقبل.

من جهته هنىء مدير مصرف الجمهورية فرع الظهرة عادل البيباص الفريق الرياضي بالمصرف على هذه النتائجة الجيدة والتي كللت بالتأهل إلى المباراة النهائية.

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