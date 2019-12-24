ناشئو ليبيا في الكاراتيه يحصدون الذهب والفضة والبرونز في بطولة الصداقة المغاربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 11:41 مساء
مشاركة ليبية في بطولة الصداقة المغاربية للكاراتيه. (إنترنت)

حصد ناشئو كاراتية ليبيا، اليوم الثلاثاء، اثنتى عشرة قلادة متنوعة (3 ذهبية و3 فضية و6 برونزية) في اليوم الأول من بطولة الصداقة المغاربية بتونس، والتي انطلقت اليوم.

وقد جاءت القلائد على النحو التالي:-

تحصل الرياضي مؤيد خالد الفيتوري على القلادة الذهبية، وتحصل الرياضي نزار قيس على القلادة الذهبية، وزيد أحمد المشيطي على قلادة ذهبية.

أما الفضيات فقد جاءت عن طريق الرياضي معاذ الورفلي والرياضي  مصطفى خالد الجازوي، والرياضي حاتم سالم الهمالي.

والقلائد البروزنية الثلاثة فقد جاءت عن طريق  البطل الدولي أحمد حاتم، بجانب ثلاث قلائد برونزية أخرى لنادي سلطان في منافسات الكاتا جماعي، وغدًا ستكون هناك منافسات الكبار.

مشاركة ليبية في بطولة الصداقة المغاربية للكاراتيه. (إنترنت)
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