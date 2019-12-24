شراطة: نجهز لبطولة شطرنج المدارس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 05:11 مساء
رئيس الجمعية الليبية للشطرنج أحمد شراطة. (إنترنت)

حيا رئيس الجمعية الليبية للشطرنج، أحمد شراطة، كل الجهات التي أسهمت في نجاح بطولة الفصول الأربعة للشطرنج، التى اختتمت منافساتها خلال الأيام الماضية، من حكام ولاعبين وإداريين، ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية البطولة.

كما وجه شراطة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» التحية إلى رئيس الاتحاد العام للشطرنج على اعتماده البطولة، واعتبارها من البطولات التصنيفية.

وعن الجديد في الجمعية الليبية للشطرنج، قال شراطة: «نجهز هذه الأيام بالتعاون مع النشاط المدرسي لتنظيم بطولة المدارس على مستوى بلديتي طرابلس المركز وحي الأندلس».

يشار إلى أن جمعية الشطرنج نظمت هذا العام العديد من البطولات من بينها بطولة اللعب الكلاسيكي مصنفة دوليا ومعتمدة من الاتحاد الليبي للشطرنج، وبطولة اللعب السريع الديناميكي، وبطولة اللعب الخاطف Blitz، بالإضافة إلى دورة تثقيفية عن لعبة الشطرنج لمشرفي النشاط بالمدارس التعليمية.

كما أنها أقامت يوما ترفيهيا للأطفال بإحدى الحدائق العامة في طرابلس، تم فيه التعريف باللعبة وأهميتها في تكوين الطفل، وأيضا دورة في مبادئ قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) وآخر التعديلات لتطوير مهارات الحكام.

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