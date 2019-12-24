كاراتيه ليبيا يحصد ذهبية وفضيتين في بطولة الصداقة المغاربية

كاراتيه ليبيا يحصد ذهبية وفضيتين في بطولة الصداقة المغاربية. (إنترنت)

حصد المنتخب الوطني للكاراتيه، ثلاث قلائد، ذهبية وفضيتين في فئة الناشئين، خلال منافسات اليوم الأول من بطولة الصداقة المغاربية الدولية المقامة بتونس خلال يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمشاركة 1000 رياضي من تونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا.

قلائد المنتخب جاءت عن طريق الرياضي مؤيد خالد الفيتوري، الذي حصل على الذهبية من نادي سبورات أولمبيك بنغازي، وتحصل الرياضي معاذ الورفلي على القلادة الفضية من أكاديمية أستارز بنغازي، كما حصل على القلادة الفضية أيضًا الرياضي مصطفى خالد الجازوي التابع لأكاديمية استارز الرياضية بنغازي.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يتوقع المزيد من القلائد، وإن بطولة الناشئين ما زالت مستمرة حتى الآن، وأن غدًا ستكون هناك مشاركة لفئة الكبار.

وأضاف أن ليبيا تشارك في هذه البطولة بأكثر من 100 رياضي من جميع الفئات من أندية (نادي الاتحاد - نادي الشموع مصراتة - نادي الخليج أجدابيا - نادي الحرية سلوق - نادي سلطان بنغازي - نادي أسبورات أولمبيك بنغازي - أكاديمية استارز بنغازي).

وأكد الرعيض خلال تصريحه أنه ستكون هناك مشاركة للمنتخب الوطني في بطولة أفريقيا، التي ستقام في تونس أيضا خلال يومي 4 و5 من شهر يناير المقبل 2020، وأن هناك استعدادات لهذه البطولة من خلال المشاركة في بطولة الصداقة بتونس حاليا.

وعن الخطط المستقبلية، قال الرعيض خلال تصريحاته، إنه سيكون هناك اجتماع وبرنامج موسمي قريبا يصدر خلال شهر يناير المقبل.

رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض. (إنترنت)