كاراتيه ليبيا يحصد ذهبية وفضيتين في بطولة الصداقة المغاربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 04:53 مساء
كاراتيه ليبيا يحصد ذهبية وفضيتين في بطولة الصداقة المغاربية. (إنترنت)

حصد المنتخب الوطني للكاراتيه، ثلاث قلائد، ذهبية وفضيتين في فئة الناشئين، خلال منافسات اليوم الأول من بطولة الصداقة المغاربية الدولية المقامة بتونس خلال يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمشاركة 1000 رياضي من تونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا.

قلائد المنتخب جاءت عن طريق الرياضي مؤيد خالد الفيتوري، الذي حصل على الذهبية من نادي سبورات أولمبيك بنغازي، وتحصل الرياضي معاذ الورفلي على القلادة الفضية من أكاديمية أستارز بنغازي، كما حصل على القلادة الفضية أيضًا الرياضي مصطفى خالد الجازوي التابع لأكاديمية استارز الرياضية بنغازي.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يتوقع المزيد من القلائد، وإن بطولة الناشئين ما زالت مستمرة حتى الآن، وأن غدًا ستكون هناك مشاركة لفئة الكبار.

وأضاف أن ليبيا تشارك في هذه البطولة بأكثر من 100 رياضي من جميع الفئات من أندية (نادي الاتحاد - نادي الشموع مصراتة - نادي الخليج أجدابيا - نادي الحرية سلوق - نادي سلطان بنغازي - نادي أسبورات أولمبيك بنغازي - أكاديمية استارز بنغازي). 

 وأكد الرعيض خلال تصريحه أنه ستكون هناك مشاركة للمنتخب الوطني في بطولة أفريقيا، التي ستقام في تونس أيضا خلال يومي 4 و5 من شهر يناير المقبل 2020، وأن هناك استعدادات لهذه البطولة من خلال المشاركة في بطولة الصداقة بتونس حاليا.

وعن الخطط المستقبلية، قال الرعيض خلال تصريحاته، إنه سيكون هناك اجتماع وبرنامج موسمي قريبا يصدر خلال شهر يناير المقبل.

رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: محمد صلاح يتحدى ابنته مكة في التدريبات