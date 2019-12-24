مكاسب دولية وراء بطولة محمد مخلوف للقوة البدنية

جانب من حفل ختام بطولة محمد مخلوف الدولية للقوة البدنية (إنترنت)

شهد حفل ختام بطولة محمد مخلوف الدولية للقوة البدنية ردود أفعال قوية حيث أقيم على مسرح الطفل في بنغازي وسط حضور عدة شخصيات في الحكومة الليبية الموقتة على رأسها نائب رئيس الوزراء عبد السلام البدري ووزير الرياضة بشير القنطري وعدد من رؤساء الأندية الليبية ورئيس الاتحاد الأفريقي المغربي مأمون محمد.

اختتمت البطولة بعد أن أقيمت على مدار 48 ساعة بمجمع سليمان الضراط بمشاركة عدة منتخبات عربية وأفريقية منها مصر وتونس والمغرب وسوريا وفلسطين وبنين بجانب الدولة المنظمة ليبيا.

وتعد ليبيا المصنفة رقم واحد عربيًا وأفريقيًا في لعبة القوة البدنية وكالعادة أحرزت لقب البطولة بينما حصلت دولة بنين على الترتيب الثاني ومصر على الترتيب الثالث وسوريا على الترتيب الرابع.

وشهدت البطولة تحطيم عدة أرقام عربية وأفريقية من الأبطال الليبيين ومن خلال البطولة قام رئيس الاتحاد الأفريقي بزيارة لعدة أندية في بنغازي منها الهلال الذهبي والنصر والأهلي بنغازي كما التقى برؤساء الأندية الذين قدموا له الدروع و الشعارات بالإضافة إلى زيارة عدة شخصيات في الوسط الرياضي في بنغازي منهم الصحفي فيصل فخري والمرافق الطبي هاشم الفلاح واختتم الزيارة إلى بنغازي بزيارة قبر الراحل محمد مخلوف مؤسس لعبة القوة البدنية في ليبيا والذي حملت البطولة اسمه.

ويدرس الاتحاد الأفريقي للعبة اعتماد بطولة محمد مخلوف حتى تكون أفريقية معتمدة وليست مهرجانا فقط وأثناء المؤتمر الصحفي للبطولة قام رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية الكسبورغي غوستين بمداخلة مدتها حوالي 10 دقائق واعدا من خلالها بأن تقام بطولة أفريقيا للقوة البدنية بليبيا في أقرب وقت ممكن وفي نهاية الاحتفال غادرت الفرق المشاركة ورئيس الاتحاد الأفريقي الذي بعث رسالة شكر فيها الليبيين على حسن الضيافة.

جانب من حفل ختام بطولة محمد مخلوف الدولية للقوة البدنية (إنترنت)

جانب من حفل ختام بطولة محمد مخلوف الدولية للقوة البدنية (إنترنت)