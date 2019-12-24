المحترف الكاميروني يهرب من النصر قبل السفر بساعات إلى جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 03:19 مساء
جانب من تدريبات فريق النصر في القاهرة (المركز الإعلامي)

تغادر مساء غدٍ الأربعاء بعثة فريق «النصر» الأول لكرة القدم إلى جنوب أفريقيا لمواصلة التدريبات استعدادًا لمواجهة فريق «بيدفيست» الجنوب أفريقي المقرر إقامتها الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويواصل فريق «النصر» تدريباته الصباحية والمسائية في معسكره الخارجي بمصر استعدادًا للقاء الذي يأتي ضمن مباريات الذهاب لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وقد أجرى خلال المعسكر مباراتين وديتين حيث فاز في اللقاء الأول على فريق «إف سي- مصر» المصري بهدفين مقابل هدف وفاز على فريق «حرس الحدود» المصري بهدف دون مقابل، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».

ويغيب عن اللقاء المحترف الكاميروني جونيور الذي غادر المعسكر لتجديد جواز سفره، وقرر وكيله عدم رجوعه إلى «النصر»، ويملك فريق «النصر» نقطة وحيدة في مشواره الأفريقي ويتواجد حاليا في المركز الأخير في مجموعته، حيث تعادل مع فريق «دجوليبا» المالي وخسر مع فريق «حوريا كوناكري» بنتيجة ثلاثة أهداف، ويسعى لتعويض النتائج بالفوز على فريق «بيدفيست» الجنوبي أفريقي.

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