فوزان وتعادل و3 خسائر لليبيا في شطرنجية الإسكندرية

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

حقق لاعبو ليبيا في الشطرنج، أمس الإثنين، فوزين فقط في الجولة الرابعة لبطولة الإسكندرية بمصر في تصنيف تحت 2000، حيث فاز الليبي حمزة الدبار تصنيف 1649 على المصري علي كريم دون تصنيف، وفاز عبدالجواد المسلاتي تصنيف 1688 على المصري لطيف مؤمن دون تصنيف.

وفي ذات الفئة تعادل محمد محجوب 1854 مع يارا العلام 1739 وبعد الجولة الرابعة تقاسم الصدارة أربعة شطرنجيين من مصر برصيد أربع نقاط لكل منهم من أربع جولات، وبكسر التعادل يأتي مصطفى الكادي أول التصنيف 1926 ويليه يوسف كلياش 1923 وثالثًا أحمد القنطري 1892 ورابعًا صلاح العراقي 1828.

يأتي الليبي حمزة الدبار تصنيف 1649 في الترتيب 22 ومحمد محجوب 1854 في الترتيب 23.

اليوم الثلاثاء يلتقي في الجولة الخامسة عبدالجواد المسلاتي 1688 مع بهجت حسن دون تصنيف، وحمزة الدبار 1649 يواجه هاني عبدالفتاح 1792 ومحمد محجوب 1854 يلتقي حميد رياض 1693.

وفي تصنيف 2000، فقد لاعبو ليبيا الثلاثة مبارياتهم في الجولة الرابعة: محمد أبورزيقة خسر أمام أشرف أمين، وحمدي العقوري أمام عيسى فتح الله، ويوسف الحصادي أمام عصام حسن.

وبعد الجولة الرابعة تأتي الصدارة للمصري عمرو صبح بالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات وفي الملاحقة خمسة شطرنجيين برصيد 3.5 نقطة لكل منهم، وهم حسام إبراهيم وإيهاب عبدالعزيز وأمجد موريس وهاني سمح وخالد عطا ويأتي ترتيب لاعبي ليبيا محمد أبورزيقة في الترتيب 24 برصيد نقطتين وحميد العقوري 43 بـ 1.5 نقطة ويوسف الحصادي بعيدًا عن مستواه المعهود في البطولة حيث فقد مباريات مع لاعبين دون تصنيف، كما في الجولة الرابعة وترتيبه الـ 45 برصيد نقطة من إجمالي 58 مشاركًا.

وتقام اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة مواجهة بين محمد أبورزيقة 2032 وعلي ياسين 2219 وكل منهما بـ2 نقطتين في رصيده وحمدي العقوري 1806يتبارى مع عبدالله محيى الدين 1750 وكل منهما بـ 1.5 نقطة في رصيده ويوسف الحصادي 1902 يواجه مارتن مينا 1520 وكلاهما بنقطة واحدة في رصيدهما.