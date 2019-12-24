منتخب ليبيا لكرة اليد يواصل الاستعداد لأمم أفريقيا بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 02:06 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

واصل المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد، أمس الإثنين، الاستعداد للبطولة أفريقيا الـ24 المقرر إقامتها بتونس بداية من 16 يناير 2020 والمؤهلة إلى كأس العالم 2021 بمصر.

وضمت قائمة المنتخب: عصام الشفطي وسام الزاوي واسكندر سليم ومحمد سعيد وأنور بن عيسى ووسيم الطويني وعبدالمجيد الكبير وخيرالدين زايد وعبدالله أفتيتة وأيوب النائل ومحمد العربي ورجب الشوشان ومفتاح الزابطي وربيع الحر ومعز الشطي ومروان الفزاني وأسامة البدري وفراس أبوخشيم وهاني شوماك، بحسب المركز الإعلامي لاتحاد كرة اليد.

يذكر أن الفرق المشاركة في نهائيات أفريقيا وزعت عن طريق القرعة إلى أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وكينيا وغينيا، وتشكلت المجموعة الثانية من منتخبات ليبيا وأنغولا والغابون ونيجيريا، والمجموعة الثالثة من منتخبات تونس والكاميرون وساحل العاج والرأس الأخضر، والمجموعة الرابعة من منتخبات المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا.

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