فوز أواسط الطيران وتعادل بنغازي الجديدة والنجوم

جانب من مسابقة الأواسط لكرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس الإثنين على ملعب بنينا في بنغازي مباراتان في مسابقة أواسط كرة القدم انتهيتا بفوز الطيران على شمال بنغازي بهدفين لصفر، وتعادل النجوم وبنغازي الجديدة بهدف لكل منهما.

وفي ذات المسابقة يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع مباراتين بملعب بنينا، الأولى ستنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتجمع أواسط السد مع المروج بإدارة الحكم محمد الجلالي والمساعدين فتحي الجيلاني وعبدالله الشكري والحكم الرابع إبراهيم البرعصي، وتعقبها مباراة أواسط النجمة والسواعد بإدارة الحكم مفتاح الفارسي ومساعدة الحكمين سالم المراكبي ومحمد لطفي والحكم الرابع عبدالله مازق.

وفي بقية مباريات الأسبوع تقام الخميس مباراتان، الأولى تجمع أواسط الصداقة مع الأهلي بنغازي بإدارة الحكم بشير السوسي والمساعدين سفيان علي وبكار الدرسي والحكم الرابع محمد العبدلي، والمباراة الثانية تجمع أواسط الهلال مع التعاون بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين عصام الترهوني والعربي مفتاح والحكم الرابع منذر العبيدي.

ويتجدد الموعد الجمعة على ملعب بنينا مع مباراتين أيضًا، الأولى تجمع أواسط النصر مع شباب الجبل بإدارة الحكم يحيى الوحيشي والمساعدين هشام إشتيوي وربيع الشوشان والحكم الرابع محمد نبوس، أما المباراة الثانية فتجمع أواسط الأنوار والتحدي بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين عصام الترهوني والعربي مفتاح والحكم الرابع منذر العبيدي.