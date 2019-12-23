بـ7 ذهبيات و5 فضيات.. الليبيون أبطال مغاربية بناء الأجسام

أبطال ليبيا في بناء الأجسام. (إنترنت)

توجت ليبيا بكأس بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام التي اختتمت منافساتها بتونس، برصيد 23 ميدالية (7 ذهبية + 5 فضية + 11 برونزية)، وحلت الجزائر ثانيا وتونس ثالثا.

وجاءت ميداليات ليبيا عن طريق الأبطال عاشور أحمد العوامي، الذي توج بمداليتين ذهبيتين واحدة في الفيزيك فئة 176، وذهبية بطل الأبطال، وتوج البطل عماد بن رمضان بذهبية الفيزيك فئة 179 + برونزية بطل الأبطال فئة فتنفس.

وتوج البطل صالح الدرسي بذهبية الكلاسيك فئة 175 + فضية بطل الأبطال لهذه الفئة، وتوج البطل الحسن أحمد سليمان بذهبية الأجسام وزن 70 كلج، وتوج البطل محمد سعيد بذهبية الأجسام وزن 75 كلج، وتوج البطل عمر الميلودي بذهبية الأجسام وزن 80 كلج.

والميداليات الفضية الخمسة لليبيا توج بها الأبطال عثمان الحداد فضية فيزيك 179، وأيوب علي فرج فضية الأجسام وزن 70، وخالد إبراهيم فضية الأجسام 75، وأمير علي فضية الأجسام وزن 80، وإبراهيم مبارك فضية الأجسام وزن 100 كلج.

والميداليات البرونزية لليبيا توج بها الأبطال مهند خميس فيزيك فئة 173، ومراد عبدالرحيم برونزية الفيزيك 176 وعبدالناصر أحمد برونزية الفيزيك فئة 179، ومحمد إبراهيم برونزية الفيزيك 182، وعبدالمالك الشين برونزية الأجسام وزن70 كلج، وإبراهيم خليل برونزية الأجسام 75 كلج وصلاح سعيد برونزية الأجسام وزن 80 كلج، وحسين ذياب برونزية الأجسام وزن 85 ويحيي الوسيع برونزية الأجسام وزن 100 كلج.

يذكر أن البطولة أشرف عليها ونظمها اتحادي الأجسام بليبيا وتونس وشهدت مشاركة 80 رياضيًا.

وحضر البطولة رئيس الأولمبية جمال الزروق وأمينه العام خالد الزنكولي، ورئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رفائيل، ورئيس لجنة التحكيم الدولي باول فلبيرون، ورئيس الاتحاد الليبي للأجسام عادل القريو، وأعضاء اتحاده ورئيس الاتحاد التونسي محمد قدوره وأعضاء اتحاده، ورئيس الاتحاد الجزائري موسي مصاور ونائبيه، وعدد من الجماهير الغفيرة من العشاق والمهتمين رياضه بناء الأجسام.