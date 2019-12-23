اتحاد الدراجات يكرم المنتخب وطاقمه الفني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 05:41 مساء
جانب من تكريم اتحاد الدراجات للمنتخب وطاقمه الفني. (إنترنت)

أقام الاتحاد الليبي للدراجات مأدبة عشاء كرم فيها دراجو المنتخب المشارك في البطولة العربية للدراجات التي جرت موخرًا بمدينة الإسكندرية.

وجاء التكريم للبطل علاء الدين حمودة، المتوج بالميدالية الفضية في سباق الطريق العام، والدراجون محمد الكمع، وطارق لبيب، وأنس اليتيم، ومحمد عقارب، وعبدالمالك الشيباني، وطارق منصور، وزايد أبوالشواشي، وعبدالسلام أبوظهير، والمدرب الهادي فرج، والميكانيكي أحمد السائح.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المنتخب سيعاود تدريباته بداية من يناير المقبل، استعدادًا لبطولة أفريقيا التي تستضيفها «موريشيوس» في مارس المقبل، وأن صالة القرقني بطريق الشط بطرابلس تم تكليفها بتدريبات المنتخب الليبي للدراجات لمدة شهر كامل.

جانب من تكريم اتحاد الدراجات للمنتخب وطاقمه الفني. (إنترنت)
جانب من تكريم اتحاد الدراجات للمنتخب وطاقمه الفني. (إنترنت)
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