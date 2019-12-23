8 مباريات لمنتخب اليد استعدادًا لـ«أفريقية تونس»

المنتخب الليبي لكرة اليد (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)

أكد الناطق الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة اليد أرحومة سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن منتخب ليبيا لكرة اليد سيخوض خلال معسكره الرابع بتونس 8 مباريات يبدأها غدًا الثلاثاء بلقاء «جمعية طبلبة» والأربعاء 25 ديسمبر سيلتقي «مكارم المهدية» والجمعة 27 ديسمبر سيتبارى مع نادي «الجمال» والسبت 28 ديسمبر سيلتقي نادي «المكنين» وفي الرابع من يناير المقبل سيلتقي وديًّا منتخب الكونغو ويتبارى بعدها في السابع من يناير مع المغرب وفي التاسع من يناير سيلتقي «النجم الساحلي» التونسي، ويختتم مبارياته الودية في 11 يناير بلقاء «الترجي» التونسي.

يذكر أن المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة اليد اختار 19 لاعبًا في المعسكر الحالي بتونس وهم: عصام الشفطي ووسام الزاوي واسكندر سليم ومحمد سعيد وأنور بن عيسى ووسيم الطويني وعبدالمجيد الكبير وخيرالدين زايد وعبدالله أفتيتة وأيوب النائل ومحمد العربي ورجب الشوشان ومفتاح الزابطي وربيع الحر ومعز الشطي ومروان الفزاني وأسامة البدري و فراس أبوخشيم وهاني شوماك.