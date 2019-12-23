6 ليبيين في «شطرنجية الإسكندرية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 12:57 مساء
الحصادي خلال منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت بطولة الإسكندرية الدولية للشطرنج بفئتيها (مواليد ما قبل العام 2000 ومواليد ما بعد العام 2000)، حيث يشارك قرابة 250 مشاركاً من بينهم ستة من ليبيا في الفئة الأولى محمد محجوب وعبدالجواد المسلاتي وحمزة الدبار، وفي الفئة الثانية يشارك ثلاثة لاعبين أيضًا يوسف الحصادي ومحمد أبورزيقة وحسن المزوغي.

وفي الجولة الرابعة يلتقي اليوم الإثنين الليبي محمد محجوب بـ 2.5 نقطة مع المصري بارا العلام 2.5 نقطة، وحمزة الدبار بنقطتين مع علي كريم بنقطتين، وعبدالجواد المسلاتي بنقطة يتبارى مع عبداللطيف مؤمن، ومحمد أبورزيقة بنقطتين يلتقي أشرف أمين، ويوسف الحصادي بنقطة مع عيسى حسن.

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