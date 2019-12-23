بالصور: ملعب المدينة الرياضية الجانبي ببنغازى يرتدي حلة جديدة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 12:06 مساء
مدينة بنغازي تشهد إعادة افتتاح وتدشين ملعب كرة القدم الجانبي (إنترنت)

تشهد مدينة بنغازي خلال الأيام المقبلة إعادة افتتاح وتدشين ملعب كرة القدم الجانبي بالمدينة الرياضية الذي تم إحياؤه من جديد وإعادة تعشيبه بالعشب الصناعي الحديث.

وفي تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، قال المهندس فتحي البرعصي رئيس شركة الملاعب الحديثة المنجزة لهذا العمل: «قمنا بتحديث الملعب في وقت قياسي، كما تمت إعادة صيانة مدرجات الملعب وتركيب وإضافة مقاعد جديدة وكافة مرافقه وحجرات الراحة والاستراحة ومقاعد البدلاء».

وأضاف: «كما ستساهم الشركة دعمًا منها لهذا المرفق الحيوي المهم بتجهيز أعمال الأضواء الكاشفة والإنارة قريبًا ليرتدي الملعب القديم الجديد حلة جديدة لم يعهدها من قبل بعد أن طاله الإهمال سنوات طويلة».

الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ، من الملاعب القديمة ببنغازي، وسبق أن احتضن الكثير من المباريات الرسمية بمختلف المسابقات المحلية.

مدينة بنغازي تشهد إعادة افتتاح وتدشين ملعب كرة القدم الجانبي (إنترنت)
مدينة بنغازي تشهد إعادة افتتاح وتدشين ملعب كرة القدم الجانبي (إنترنت)
مدينة بنغازي تشهد إعادة افتتاح وتدشين ملعب كرة القدم الجانبي (إنترنت)
مدينة بنغازي تشهد إعادة افتتاح وتدشين ملعب كرة القدم الجانبي (إنترنت)
مدينة بنغازي تشهد إعادة افتتاح وتدشين ملعب كرة القدم الجانبي (إنترنت)
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