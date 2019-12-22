تونس تتوج ببطولة غرداية الدولية للطائرة الشاطئية.. ومنتخب ليبيا يكتفي بالوصافة

مشاركة ليبية في بطولة غرداية الدولية. (صفحة المنتخب الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك)

فقد المنتخب الوطني (A) للكرة الطائرة الشاطئية، المكون من اللاعبين فؤاد المعروق وسلطان الهوش، نتيجة مباراته النهائية في بطولة غرداية الدولية بالجزائر للكرة الطائرة الشاطئية.

وخسر «فرسان الشاطئية» أمام منتخب تونس، بشوطين دون مقابل، ليمنح الأخير لقب بطولة غرداية الدولية التي استضافتها الجزائر بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والمغرب والجزائر، وفقًا لصفحة المنتخب الليبي للكرة الطائرة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فيما أهدى المنتخب الليبي (B) والمكون من الثنائي عبدالرحمن أبوزريبة و رواد أرويحه، المركز الثالث للمنتخب الجزائري بعدما خسر بشوطين دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.