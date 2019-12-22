المنتخب الوطني للكرة الشاطئية يواجه تونس في نهائي البطولة الدولية

لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطائرة الشاطئية فؤاد المعروق وسلطان الهوش. (إنترنت)

تأهل المنتخب الوطني (A) لكرة الطائرة الشاطئية، المكون من اللاعبين فؤاد المعروق وسلطان الهوش إلى الدور النهائي، في بطولة غرداية الدولية بالجزائر لكرة الطائرة الشاطئية.

وتأهل «فرسان الشاطئية» بعد فوزه على منتخب «ليبيا B» والمكون من اللاعبين رواد رويحة وعبدالرحمن أبوزريبة، وبنتيجة شوطين لصفر (21/ 19، 21/ 7).

ويضرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، موعدًَا لمواجهة نظيره التونسي، اليوم الأحد، في نهائي البطولة المقامة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري، تحت إشراف وتنظيم من الاتحاد الجزائري للكرة الطائرة.