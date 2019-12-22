بالصور: ثلاث قلائد لملاكمة ليبيا في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 ديسمبر 2019, 02:22 مساء
الملاكمة الليبية تفوز بثلاث قلائد في بطولة تونس (إنترنت)

تحصلت الملاكمة الليبية على ثلاث قلائد في بطولة تونس الدولية للملاكمة، التي شارك فيها ملاكمو ليبيا وتونس وأوكرانيا بعد التصفيات النهائية بالبطولة الدولية لمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد التونسي للملاكمة.

حصل الملاكم عاصم دوكو على القلادة البرونزية في وزن 69 كغم بعد خسارته أمام خصمه التونسي علي جبير واستطاع من خلالها تقديم ندية رغم فارق النقاط لصالح خصمه، كما حصل الملاكم سعد الفلاح عل قلادة برونزية في وزن 75 كغم بعد خسارته أمام الأوكراني ريوكو، والملاكم رياض الصيد خسر المباراة النهائية أمام التونسي يحيى السعيداني في وزن فوق الثقيل وتحصل على القلادة الفضية، وفقًا لما نشرته صفحة الاتحاد عبر «فيسبوك».

من جهة أخرى كرم الاتحاد التونسي للملاكمة نظيره الليبي على هامش البطولة الدولية بتونس بدرع وشهادة على المشاركة المتميزة للمنتخب الليبي في البطولة الدولية وتسلم درع التكريم مدير إدارة المنتخبات الوطنية الليبية عبدالكريم مانيطة، مقدمًا الشكر للاتحاد التونسي على هذا التكريم وعلى حفاوة الاستقبال للبعثة الليبية.

كما كرم الاتحاد التونسي أعضاء الاتحاد الليبي فوزي الدرسي وسليمان الشويهدي ومفتاح أبوعزة بشهادات ودروع البطولة، وأيضًا تم تكريم مدرب المنتخب الليبي الوطني نوري سعيد والمدرب الوطني عبد الحكيم عمار، وفي ختام البطولة تم توزيع الدروع والقلائد والشهادات للمنتخبات المشارِكة في البطولة.

الملاكمة الليبية تفوز بثلاث قلائد في بطولة تونس (إنترنت)
الملاكمة الليبية تفوز بثلاث قلائد في بطولة تونس (إنترنت)
الملاكمة الليبية تفوز بثلاث قلائد في بطولة تونس (إنترنت)
الملاكمة الليبية تفوز بثلاث قلائد في بطولة تونس (إنترنت)
الملاكمة الليبية تفوز بثلاث قلائد في بطولة تونس (إنترنت)
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