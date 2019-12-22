فطيس رابعا في أفريقية الشطرنج وزينهم يتصدر الفصول الأربعة في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 22 ديسمبر 2019, 02:16 مساء
جانب من التكريم في منافسات الشطرنج المحلي (إنترنت)

أُسدل الستار في ناميبيا، أمس السبت، على بطولة أفريقيا للشطرنج تحت 20 عامًا، حيث شاركت ليبيا بثلاثة لاعبين في منافسات 10 سنوات و18 عامًا.

ففي فئة 10 سنوات توِّج بكأس البطولة المصري ميشال كيفن برصيد 7 نقاط من 9 جولات وبكسر التعادل جاء ثانيًا الجزائري محمد أبودينة، وثالثًا المصري وائل صبري برصيد 6.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء الليبي عمر فطيس رابعًا، وخامس الترتيب كان للزيمبابوي بروسير 6 نقاط وسادسًا رفائيل من جنوب أفريقيا 6 نقاط، وسابعًا الكيني كابريان 5.5 نقطة، وجاء الليبي فرج القطعاني فى الترتيب السادس عشر برصيد 4.5 نقطة، من إجمالي 25 لاعبًا مشاركًا، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي عبر «فيسبوك».

وفي بطولة 18 عامًا شارك 22 لاعبًا توِّج ببطولتها الناميبي دانتي برصيد 7 نقاط، وبكسر التعادل جاء سامي الجزائري ثانيًا، وثالث الترتيب كان للمصري محمد فؤاد برصيد 6.5 نقطة، ومن خلفهم تساوى أربعة لاعبين برصيد 5.5 نقطة لكل منهم، وبكسر التعادل جاء الأنغولي ماركو فيليب رابعًا وأندريه الموزنبيقي خامسًا ومابالا الزمبابوي سادسًا والليبي على العير سابعًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار بطولة الفصول الأربعة للشطرنج تحت إشراف جمعية الشطرنج الليبية، التي يستضيفها فندق فكتوريا بطرابلس، وجاءت التراتيب للفئة الأولى لتشهد تتويج اللاعب المصري طلعت زينهم برصيد 9 نقاط من10 جولات وجاء ثانيًا اللاعب منتصر أبومليانة برصيد 5.5 نقطه وثالثًا جمال العريفي برصيد 5 نقاط.

والفئة الثانية توِّج ببطولتها اللاعب ميلاد الفيتوري برصيد 6 نقاط من 7 جولات وجاء ثانيًا عبدالرحمن التير برصيد 5 نقاط وثالثا عبدالمطلب الزروق برصيد 4.5 نقطة، والفئة الثالثه توج ببطولتها فيصل زقطة بـ 8 نقاط من 9 جولات، وجاء ثانيًا عبدالعزيز أبوسنينة بـ 6.5 نقطة وثالثًا عماد بركة برصيد 5.5 نقطة.

جانب من التكريم في منافسات الشطرنج المحلي (إنترنت)
جانب من منافسات الشطرنج (إنترنت)
جانب من منافسات الشطرنج (إنترنت)
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