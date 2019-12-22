الاتحاد الدولي يقيم دورة تدريبية لحكام الكرة الحديدية في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 ديسمبر 2019, 02:10 مساء
الأمين العام للاتحاد محمود الطويل (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد الدولي للكرة الحديدية دورة للتحكيم في ليبيا، تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الاتحاد الليبي والاتحادين الدولي والعربي؛ وذلك لوضع برنامج متكامل لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم والتدريب.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة هي أول برامج الاتحاد العام في إطار التعاون مع الاتحاد الدولي ووضع برنامج متكاملاً؛ لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم والتدريب.

وعن هذه الدورة قال الطويل: «هذه الدورة ستكون للحكام في تخصص الطويل، وستقام في مدينة طرابلس في الفترة من 23 إلى 28 من شهر ديسمبر الجاري تحت إشراف الخبير الدولي التونسي ياسين العوني عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وستعقب هذه الدورة في الفترة المقبلة إقامة دورة أخرى في مجال التدريب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحصى في الكلى.. أسباب وعلاج