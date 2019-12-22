الاتحاد الدولي يقيم دورة تدريبية لحكام الكرة الحديدية في ليبيا

الأمين العام للاتحاد محمود الطويل (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد الدولي للكرة الحديدية دورة للتحكيم في ليبيا، تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الاتحاد الليبي والاتحادين الدولي والعربي؛ وذلك لوضع برنامج متكامل لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم والتدريب.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة هي أول برامج الاتحاد العام في إطار التعاون مع الاتحاد الدولي ووضع برنامج متكاملاً؛ لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم والتدريب.

وعن هذه الدورة قال الطويل: «هذه الدورة ستكون للحكام في تخصص الطويل، وستقام في مدينة طرابلس في الفترة من 23 إلى 28 من شهر ديسمبر الجاري تحت إشراف الخبير الدولي التونسي ياسين العوني عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وستعقب هذه الدورة في الفترة المقبلة إقامة دورة أخرى في مجال التدريب».