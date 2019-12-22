معسكر جديد لمنتخب ليبيا لكرة اليد استعدادا لبطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 22 ديسمبر 2019, 02:07 مساء
معسكر جديد لمنتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي لمنتخب ليبيا لكرة اليد أرحومة سوط في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن منتخب ليبيا لكرة اليد سيدخل بداية من اليوم الأحد في معسكر خارجي بتونس يتواصل حتى موعد بطولة أفريقيا لكرة اليد، التي تستضيفها تونس بداية من 16 يناير المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة اليد بمصر 2021.

وأضاف سوط أن كامل اللاعبين، محليين ومحترفين، سيتواجدون بالمعسكر وهم: المحليون عصام الشفطي ووسام الزاوي وربيع محسن ومحمد سعيد وأنور بن عيسى ووسيم الطويني وعبدالمجيد الكبير وخيرالدين زايد وإبراهيم المقرحي وعبدالله أفتيتة وأيوب النائل وقيس عنانة، والمحترفون: محمد العربي ورجب الشوشان وعزالدين عمورة ومفتاح الزابطي وربيع الحر ومعز الشطي ومروان الفزاني وأسامة البدري وإسكندر سليم وربيع الحر.

وأضاف سوط أن المعسكر سيتخلله عديد المباريات الودية مع عدد من الفرق التونسية والمنتخبات الأفريقية.

يذكر أن الفرق المشاركة في نهائيات أفريقيا وزعت عن طريق القرعة إلى أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتشكلت المجموعة الثانية من منتخبات ليبيا وأنغولا والغابون ونيجيريا، والمجموعة الثالثة من منتخبات تونس والكاميرون وساحل العاج والرأس الأخضر، والمجموعة الرابعة من منتخبات المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا.

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