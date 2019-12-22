7 انتصارات وتعادل فى براعم القدم ببنغازي

مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي تشهد 8 مباريات (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي 8 مباريات، أمس السبت، سجل الفوز في 7 منها والتعادل في مباراة واحدة، واهتزت الشباك 24 مرة بمعدل 3 أهداف في كل مباراة.

فاز براعم «الأخضر» على «التحدي» بهدف دون مقابل وتعادل «النجوم» و«الهلال» بهدف، بينما فاز «السد» على «خالد بن الوليد» بهدفين دون رد، وفاز «الأهلي بنغازي» على «الشمال» بثلاثة أهداف دون مقابل و«النصر» على «أطلس» بهدفين مقابل هدف و«بنغازي الجديدة» على «المروج» بثلاثة أهداف مقابل هدفين و«النجمة» على «التعاون» بثلاثة أهداف مقابل هدف و«قاريونس» على «المجاهد» بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.