اجتماع تونس يرسم أجندة منتخب ليبيا قبل تصفيات المونديال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 ديسمبر 2019, 06:37 مساء
الشلماني خلال اجتماع تونس (المركز الإعلامي)

عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني في تونس اجتماعًا موسعًا مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول استعدادًا للاستحقاقات المقبلة في التصفيات الأفريقية والمونديالية.

الاجتماع حضره عضو المكتب التنفيذي، سعاد الشيباني، بالإضافة إلى كمال الترهوني مدير المنتخب، والمدرب فوزي البنزرتي، والمساعدين أكرم الهمالي وزياد التومي، والمعد البدني جلال الهرقلي، وأسفر الاجتماع عن عديد النقاط من بينها التجهيز لتجمع اللاعبين المحليين في المنطقتين الغربية والشرقية، بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

وتقرر في الاجتماع إقامة معسكر خارجي مرتقب في شهر يناير المقبل للمنتخب الأول في تونس أو مصر، حسب ترتيبات المباريات الودية المقترحة، وتكليف المدير الإداري بمهمة الاتصال والتواصل مع اللاعبين المحترفين الذين سيقع عليهم اختيار الجهاز الفني والبدء في إعداد دراسة خاصة وقاعدة بيانات وإحصاءات عن اللاعبين الذين ينشطون خارج ليبيا والتواصل والتنسيق معهم بشكل مستمر.

كما تقرر تكليف المدرب المساعد أكرم الهمالي مهمة فتح قنوات اتصال مع المديرين الفنيين في ليبيا والعمل على التنسيق المباشر وتبادل الآراء معهم وتخصيص حوافز مشجعة للاعبين الملتزمين والمنضبطين أثناء تواجدهم في المعسكرات والتدريبات، بالإضافة إلى إنشاء غرفة خاصة بين أعضاء الجهاز الفني والبدني للتواصل المباشر فيما بينهم، فضلاً عن التواصل مع اتحاد الكرة لتذليل الصعوبات أولاً بأول.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس وعضو الاتحاد العام شكرهم للجهازين الفني والإداري على الشفافية والحرص الكبيرين أثناء الاجتماع الذي يعكس التزام الجميع على أداء مهامهم على أكمل وجه وكل مجهوداتهم في متابعة اللاعبين وإعداد الإحصاءات الخاصة بهم في كل أسبوع وتجهيز الكشوفات الخاصة بجميع اللاعبين المستهدفين في المرحلة المقبلة.

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