الليبي داغو ضمن خيارات غاريدو في تدعيم النجم الساحلي التونسي

اللاعب الليبي عبد الله داغو (إنترنت)

نشرت صفحة «الحصرية للمنتخبات» اتجاه المدير الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، خوان كارلوس غاريدو، لتصعيد 6 لاعبين من الرديف لتعزيز صفوف الفريق الأول من بينهم اللاعب الليبي عبد الله داغو مواليد 2000.

المدرب الإسباني غاريدو بدأ دخول الأجواء الأفريقية من خلال الأهلي المصري، حيث استطاع أن يحقق مع الأحمر السوبر المصري على حساب الغريم الزمالك بجانب لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية موسم (2014 - 2015).

مهمة الإسباني لم تدم ليرحل لخوض تجربة قصيرة في الملاعب السعودية بقيادة فريق »الاتفاق» ومنه العودة مجددًا للقارة السمراء مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن يتولى مهمة النجم الساحلي التونسي.