النصر يفوز وديًّا في مصر على حرس الحدود قبل مواجهة الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 ديسمبر 2019, 06:24 مساء
جانب من مباراة النصر أمام دجوليبا المالي بالكونفيدرالية (المركز الإعلامي)

فاز فريق «النصر» الليبي في ثاني مبارياته الودية على فريق «حرس الحدود» المصري بهدف نظيف سجله اللاعب عزو بنينا، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت ضمن معسكر الفريق بمصر استعدادًا لمواجهة «بيدفيست» الجنوب أفريقي في بطولة «الكونفدرالية.

مواجهة «النصر لبطل جنوب أفريقيا تأتي في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، بحسب صفحة المركز الإعلامي لنادي «النصر» عبر «فيسبوك».

كان فريق «النصر فاز في مباراته الودية على الفريق المصري، «إف سي، بهدفين مقابل هدف ليواصل اللاعبون التركيز خلال فعاليات المعسكر قبل الانتقال إلى المواجهات الرسمية.

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