منتخب صالات ليبيا يفوز في الودية الثانية بالمغرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات (المركز الإعلامي)

حقق المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات الفوز في ثاني مبارياته الودية على فريق منتخب «عصبة الغرب» المغربي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة خلال معسكر الفريق الذي يتواصل هذه الأيام بالمغرب.

وقد أتاح المدرب الإسباني الجديد، خوليو فرنانديز، خلال المباراة الفرصة لعدد من اللاعبين المشاركين في المعسكر بالمشاركة وذلك من أجل اختيار القائمة الرسمية للمنتخب الوطني، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر «فيسبوك».

تأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخب لنهائيات بطولة أمم أفريقيا داخل الصالات التي ستستضيفها المغرب بداية من يوم 27 من شهر يناير حتى السابع من شهر فبراير المقبل.