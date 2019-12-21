الملاكمان دوكو والفلاح يفقدان مباراتي نصف النهائي في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 ديسمبر 2019, 06:06 مساء
الملاكمان الليبيان عاصم دوكو وسعد الفلاح يفقدان مباراتيهما (تصوير - امحمد قجام وإبراهيم الهوني)

فقد الملاكمان الليبيان عاصم دوكو وسعد الفلاح مباراتيهما في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية التي تستضيفها تونس.

قدم البطل عاصم دوكو مباراة قوية أمام التونسي علي قويدر في وزن 69 كلغم، ضمن الدور نصف النهائي واستطاع عاصم القتال بشراسة وقوة أمام التونسي الذي يلعب أمام جماهيره.

أما الملاكم الليبي سعد الفلاح فاستطاع أن يقف أمام البطل الأوكراني رويكو ديمتري وقاتله بشراسة قوية وبعزيمة الأبطال، ووجه له أكثر من لكمة لولا سوء الحظ والاستعداد المتأخر لسعد الفلاح لخرج منتصرًا.

آخر مباراة للمنتخب الوطني، اليوم السبت، ستكون للملاكم المحترف في بلجيكا رياض الصيد على القلادة الذهبية.

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