الطبال يستعد للظهور مع شبيبة القبائل الجزائري

لاعب فريق «الاتحاد» والمنتخب الوطني الليبي، محمد الطبال (إنترنت)

يواصل لاعب فريق «الاتحاد» والمنتخب الوطني الليبي، محمد الطبال، تدريباته مع فريقه الجديد «شبيبة القبائل» الجزائري استعدادًا للظهور لأول مرة في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

في الوقت نفسه توقفت المفاوضات بين ناديي «الرفاع» البحريني و«شبيبة القبائل» الجزائري بشأن انتقال الجناح الدولي الليبي محمد صولة؛ بسبب الخلاف حول المقابل المادي، حيث يعد صولة أحد أبرز المحترفين الليبيين، وينشط لأكثر من موسمين في الدوري البحريني، عندما انتقل له عبر بوابة نادي «المحرق» قبل أن ينتقل إلى «الرفاع» الذي سجل معه حضورًا أساسيًّا في تشكيلته، ليظهر في المنافسات المحلية، القارية والعربية.

وكاد صولة ينتقل للاحتراف في الدوري الجزائري، بعد أن دخل في مفاوضات جادة مع مسؤولي «شبيبة القبائل»، ليكون ثاني اللاعبين الليبيين، بعد التعاقد مع مهاجم «الاتحاد» محمد الطبال، لولا الخلاف على المقابل المادي، ولا يزال صولة، إحدى ركائز المنتخب الليبي، مصدر اهتمام أكثر من نادٍ في تونس والمغرب بجانب الأندية الجزائرية أيضًا لتصبح الواجهة الأقرب له خلال فترة الانتقالات «ميركاتو» الشتاء المقبل في أحد دوريات دول شمال أفريقيا.