تونسي في الطريق لتدريب منتخب ليبيا للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 21 ديسمبر 2019, 05:26 مساء
الاتحاد الليبي للملاكمة يكرم التونسي بشير بندق (تصوير - امحمد قجام وإبراهيم الهوني)

علمت «بوابة الوسط» أن الاتحاد الليبي للملاكمة اتفق أمس الجمعة، على هامش بطولة تونس الدولية للملاكمة، مع الرياضي ومدرب تونس السابق بشير بندق على تدريب المنتخب الليبي للكبار كونه بطلًا سابقًا لأفريقيا في وزن 63.5 لعام 1983.

تم الاتفاق بحضور رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول ومدير المنتخبات الوطنية عبدالكريم مانيطة وعلى هامش الاتفاق كرم الاتحاد الليبي المدرب التونسي بشير بندق بدرع الاتحاد.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي للملاكمة يعاني هو الآخر قلة الإمكانات، فضلاً عن النتائج السلبية للمنتخب في بطولة تونس الدولية.

الاتحاد الليبي للملاكمة يكرم التونسي بشير بندق (تصوير - امحمد قجام وإبراهيم الهوني)
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