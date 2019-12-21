50 مشاركًا في دورة مدربي بنغازي

المحاضر الأفريقي محمد الشارف (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم والمحاضر الأفريقي محمد الشارف في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، اكتمال التجهيز لدورة مدربي الرخصة «D» التي ستنطلق غدًا الأحد بقاعة اتحادية الحكام ببنغازي.

وأضاف الشارف في حديثه قائلاً: «تتواصل الدورة لثمانية أيام وتستهدف 50 مشاركًا ويتضمن برنامجها عديد المحاضرات النظرية والعملية من بينها إصابات الملاعب للدكتور عصام الدناع وعلاقة المدرب بالإعلام الرياضي للإعلامي زين العابدين بركان، وقانون التحكيم للحكم شعبان الصادق والمهارات الأساسية للمحاضرين محمود الزياني وإدريس ماتيه».

يذكر أن المحاضرات العملية ستقام على أرضية ملعب نادي بنغازي الجديدة.

المحاضر الأفريقي محمد الشارف (أرشيفية : الإنترنت)