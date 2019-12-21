ليبيا تبتعد عن صدارة شطرنج أفريقيا

جانب من منافسات شطرنج أفريقيا بمشاركة ليبية (إنترنت)

لم يتبق إلا جولة واحدة ويسدل الستار على بطوله أفريقيا للشطرنج تحت 20 عاما التي تستضيفها ناميبيا وسط مشاركة ليبية.

وفى جولة أمس الجمعة الثامنة تعادل الليبي عمر فطيس مع الجنوب أفريقي رفائيل وفاز فرج القطعاني على المدغشقري روبنسون ليتقاسم بعد هذه الجولة الصدارة ثلاثة لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم وهم الزيمبابوي بروستير والمصري ميشال كيفن والجزائري محمد أبودينة، وفقا لما كشفه الموقع الرسمي للبطولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

ويلاحق أصحاب الصدارة الليبي عمر فطيس والمصري وائل صبري برصيد 5.5 نقطة لكل منهم كما يأتي الليبي فرج القطعاني في الترتيب 12 برصيد 4.5 نقطة.

وفى أهم مباريات الجولة التاسعة والختامية يلتقي اليوم السبت الليبي عمر فطيس مع الناميبي دومينس والزيمبابوي بروسير مع الجزائري محمد أودينه والمصري ميشال كيفن يتبارى مع شالي من ناميبيا.

كما تشهد منافسات بطولة 18 عاما قبل الجولة الأخيرة تقاسم الصدارة بين اللاعبين الناميبي دانتي والجزائري سامي برصيد 6.5 نقطة لكل منهما ويأتي المصري محمد فؤاد ثالثا برصيد 6 نقاط ورابعا الزيمبابوي مابالا برصيد 5.5 نقطة ويأتي الليبي علي العير سادسا برصيد 5 نقاط.

ويواجه الليبي علي العير 5 نقاط المصري محمد فؤاد 6 نقاط والجزائري سامي 6.5 نقطة يتبارى مع الزيمبابوي ما بالا 5.5 نقطة والزيمبابوي بروسير 6 نقاط يلتقي الجزائري محمد أودينه 6 نقاط والناميبي دانتي 6.5 نقطة مع الزامبي صامويل 5 نقاط.