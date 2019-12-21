صندوق الانتخابات.. ثقافة مفقودة في الأندية والاتحادات الليبية

الزروق يتوسط الجعفري والشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

ما زالت سياسة نتائج صندوق الانتخابات في الأندية والاتحادات الليبية مغيبة ومفقودة، ولا يوجد لها أي حلول ناجحة على المدى القريب، ورجح البعض أن السبب هو الضعف الواضح في عقليات الأشخاص الموجودة على الساحة الرياضية والبعيدين عن العقلية الاحترافية التي تدير الاتحادات والأندية، وكذلك ضعف اللوائح والقوانين الموحدة المنظمة للعمل، التي من خلالها يتم الخرق الواضح لها من قبل من هم في سدة الحكم، حيث أصبح كل مسؤول إداري في أي اتحاد يفصل القوانين واللوائح بما يخدم مصالحه الشخصية.

وفي هذا التقرير نبدأ برأس الهرم (اللجنة الأولمبية الليبية)، التي أنشئت وفقا للقانون رقم 14 لسنة 1962، ومركزها الرئيسي مدينة طرابلس ودورها غير المؤثر، حيث إنه رغم عمرها الطويل -ما يقرب من ستين عاما- وتوالى على رئاستها العديد من الرؤساء، ورغم شخصيتها الاعتبارية المستقلة، فقد شهدت فترات زاهية وأخرى عجفاء، كما غابت عن أي دور لها في الرقي بالألعاب الرياضية في ليبيا رغم الاختصاص الأصيل لها.

وكان للجنة الأولمبية دور في دعم بعض الألعاب وبعض الرياضيين المتميزين، ولكنها لم تقم بواجبها الأكمل من ناحية بلورة عمل الاتحادات المنضوية تحتها، ولم تحسبها ولم تكن الرقيب الجيد على أداء هذه الاتحادات، وبالتالي فكانت كل المشاركات الخارجية الليبية للمنتخبات الليبية ضعيفة جدا، ولم تحقق أي مردود إيجابي أو تحقيق أي إنجازات قارية أو أولمبية رغم الأموال المهدورة في الإعداد والمعسكرات الداخلية والخارجية واللجان المشكلة والوفود السياحية، التي تجوب العالم دون أي نتائج أو حتى الاستفادة من برامج الاتحادات الدولية أو الاتفاقات المبرمة، التي أصبحت حبرا على ورق، بينما نجد اللجان الأولمبية في الدول المجاورة تستفيد أكبر استفادة من مثل هذه الاتفاقيات في النهوض بالرياضات المحلية لدى هذه الدول.

وينتظر البعض في الوسط الرياضي الليبي، الدور المنتظر من اللجنة الأولمبية في ألعاب أولمبياد طوكيو التي ستقام من 22 يوليو إلى 8 أغسطس 2020 في اليابان، حيث من المقرر أن تقوم اللجنة بعقد الاجتماعات وتشكيل اللجان لاختيار المتميزين للمشاركة في هذه الأولمبياد.

عدد من مسؤولي الرياضة في ليبيا يرجحون أن السبب في ضعف أداء اللجنة الأولمبية الليبية يرجع إلى الاتحادات الضعيفة، معتبرين أن معظم رؤساء الاتحادات لا يملكون الخبرة أو الاحترافية في قيادة هذه الاتحادات، ولم يكن يوما متمكنا من اللعبة التي هو رئيسها بل وجد نفسه على رأس اتحاد لعبة لا يعرف عنها شيئا، بسبب التلاعب في الانتخابات وإرضاء لأشخاص تربطهم علاقات شخصية في الجمعيات العمومية.

أما بشأن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي جاء عن طريق الانتخابات برئاسة السابق، جمال الجعفري، وتم إقصاؤه بناء على حراك الأندية والمكتب التنفيذي للاتحاد، وتم تكليف نائب الرئيس عبدالحكيم الشلماني رئيسا مؤقتا له حتى اجتماع الجمعية العمومية، وقد أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسالة إلى الاتحاد الحالي، ولكن هذه الرسالة ما زالت مجهولة ولم يتم الإفصاح عنها رغم مطالبات الأندية بفحواها ومعرفة ما فيها، وهي أحد الأسباب في رفض الأندية بداية الدوري إلى جانب الظروف الأمنية. وعن الأندية الليبية لكرة القدم التي يصل عددها إلى أكثر من 200 ناد أغلبها لا يوجد به مقومات ناد ولا يوجد به أي ألعاب رياضية أو أندية تخصصية، ولا توجد أي بوادر لإدماجها أو تقنين عملها، والتي أصبحت عبئا كبيرا في الوقت الراهن، مع وجود 28 ناديا ولا يوجد دولة في العالم أو دوري بهذا العدد من الفرق، والسبب في ذلك هو عشوائية القرارات المتخذة ولجلب الأصوات في الانتخابات من قبل اتحاد أنور الطشاني، الذي ترك وراءه هذا الثقل الكبير أمام الجعفري وأمام الشلماني الرئيس الحالي لاتحاد الكرة.

رؤساء الأندية الليبية وصلت إلى سدة الحكم من خلال الصندوق الانتخابي المخترق، وأفرزت العديد من الأسماء التي أضرت بسمعة الأندية خصوصا الأندية الكبيرة التي لها جمهور رياضي كبير، الذي كان سلبيا في عملية الانتخاب من خلال وضع شروط على بطاقات العضوية والانتساب للأندية، وبالتالي العزوف عن المشاركة في العمليات الانتخابية وشراء الأصوات، وأكبر دليل على ذلك هو عملية الانتخابات التي جرت بنادي الاتحاد المدة الماضية، وهو من أكبر الأندية في ليبيا وأكثر شعبية، وله روابط في جميع ربوع ليبيا. لذلك تعاني الأندية من عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، لأن الموجودين حاليا في أغلب الأندية لا توجد لديهم كفاءة قيادة أندية عريقة، بل جاء معظمهم من أجل مصالح شخصية، مما أدى إلى تكبد الأندية ديون كثيرة ومشاكل إدارية رغم أنهم رجال أعمال، وسوف تعاني الأندية جراء هذه الديون. فثقافة الاقتراع والاحترافية في الاختيارات ما زالت بعيدة عنا، وتحتاج إلى مزيد من الوقت وترتيب الأولويات، وتفعيل قوي لدور الجمعيات العمومية ونشر ثقافة الصندوق واختيار الأشخاص القادرين على تحمل المسؤولية، ويستطيعون النهوض بجميع الرياضات في ليبيا.