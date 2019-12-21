غزارة أهداف في مسابقة آمال القدم ببنغازي

جانب من مسابقة شباب كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تواصلت أمس الجمعة الإثارة في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي وشهدت مباريات الجولة 12 غزارة في الأهداف وصلت إلى 36 هدفا في 8 مباريات بمعدل 4.5 هدف في كل مباراة.

فاز الشمال على التعاون بهدفين دون مقابل والوحدة على الطيران بخمسة أهداف مقابل هدف وخالد بن الوليد على الأنوار بأربعة أهداف مقابل صفر وبنغازي الجديدة على الصداقة بهدفين دون رد والتحدي على النجوم بثلاثة أهداف لصفر.

أيضا فاز الأهلي بنغازي على استارز بستة أهداف مقابل هدف كما فاز الأخضر على النجمة بستة أهداف مقابل هدف واحد والهلال على المروج بخمسة أهداف دون رد.