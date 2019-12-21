زينهم والفيتوري في صدارة شطرنجية الفصول الأربعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 21 ديسمبر 2019, 12:18 مساء
قاعة فندق فيكتوريا تشهد بطولة الفصول الأربعة للشطرنج (إنترنت)

يسدل الستار اليوم السبت بقاعة فندق فيكتوريا بمنطقة الظهرة بطرابلس على بطولة الفصول الأربعة للشطرنج وقبل جولتي اليوم الختاميتين ينفرد فيصل زقطة بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط يليه عبدالعزيز بوسنينة 4.5 نقطة وثالثا عماد بركة 4.5 نقطة ورابعا عادل هنكة 4 نقاط وخامسا عادل المشرقي 4 نقاط وسادسا هيثم أبومنجل 3.5 نقطة وسابعا وليد أبوالنور 3 نقاط وسابعا عماد بركة 2.5 نقطة وثامنا عبدالوارث التونسي نقطتين وتاسعا فيصل الواعر نقطتين وعاشرا معاذ أبوراوي 5. 1 نقطة.

وفي المجموعة الثانية يتصدر ميلاد الفيتوري برصيد 6 نقاط يليه عبدالرحمن التير 5 نقاط وثالثا عبدالمطلب الزروق 4.5 نقطة ورابعا مفتاح لاغا 3 نقاط وخامسا محمد زينهم 3 نقاط وسادسا عبدالرحيم بشير نقطتين وسابعا عبدالحليم العربي نقطين وثامنا عبدالسلام صالح5. 1نقطة.

وحسم زينهم المصري صدارة المجموعة الأولى قبل الجولة الختامية برصيد 7 نقاط وأقرب الملاحقين منتصر أبومليانه 4.5 نقطة وثالثا جمال الرفاعي 4 نقاط ورابعا مختار عامر 4 نقاط وخامسا علاء الدين الشريف 3 نقاط وسادسا فرج مهدية 1.5 نقطة.

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