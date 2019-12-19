المنتخب الوطني في التصنيف الثالث لتصفيات مونديال 2022

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 19 ديسمبر 2019, 09:02 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في المستوى الثالث في قرعة تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحل المنتخب الوطني في الترتيب 101 عالميًّا و23 أفريقيًّا في التصنيف، الذي صدر صباح اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تسحب قرعة التصفيات، يوم 21 يناير المقبل، في القاهرة، بمشاركة 40 منتخبًا، ستقسم على 10 مجموعات، وسيتأهل متصدر كل مجموعة للمرحلة الأخيرة، قبل إجراء قرعة لإقامة 5 مواجهات فاصلة بنظام الذهاب والإياب، لتحديد المتأهلين للمونديال.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات الأفريقية..

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الغابون – بنين – زامبيا – الكونغو.

المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – أفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – أنغولا – توغو – السودان – رواندا – غينيا الاستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا - جيبوتي.

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