فوز الأخضر والهلال في أواسط كرة القدم

جانب من مسابقة الأواسط لكرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

انتهت منذ قليل بملعب بنينا في بنغازي، أولى مباريات الأواسط لكرة القدم بفوز الأخضر على التعاون بهدف دون رد، وفي المباراة الثانية فاز فريق الهلال على النصر بهدف دون رد.

وفي ذات المسابقة تفوق أمس أواسط الأهلي بنغازي على الأنوار بستة أهداف مقابل هدف، وأواسط التحدي على شباب الجبل بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي مسابقات الفئات السنية ببنغازي، سيكون غدًا الجمعة الموعد مع 9 مباريات آمال الأهلي بنغازي يلتقي أستارز، وقار يونس يواجه النصر، وآمال التحدي يلتقي النجوم، والتعاون مع الشمال، والنجمة يتبارى مع الأخضر، وأمال الوحدة مع الطيران، والهلال يلتقي المروج، والصداقة مع بنغازي الجديدة، وخالد بن الوليد يلتقي الأنوار.