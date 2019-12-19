فوز وتعادلان لليبيا في «أفريقية الشطرنج»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 19 ديسمبر 2019, 06:39 مساء
لاعب الشطرنج الليبي علي العير. (إنترنت)

 

تتواصل مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا للشطرنج المقامة حاليًا بناميبيا، وتعادل في فئة الـ10 سنوات الليبي عمر فطيس، مع رفائيل من جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

كما تعادل فرج القطعاني مع الزامبي ماتيوس، وبعد هذه الجولة يتصدر هذه الفئه (10سنوات) الناميبي بروستير بـ4.5 نقطة، ويلاحقه المصريان وائل صبري وميشال كيفنو لكل منهما 4 نقاط، ومن خلفهم ثلاثة لاعبين بـ3.5، وبكسر التعادل يأتي الجنوب أفريقي رفائيل رابعًا والليبي عمر فطيس خامسًا والكيني جبارين سادسًا، بينما يأتي الليبي فرج القطعاني في الترتيب الرابع عشر بـ2.5 نقطة. 

وفي بطولة الـ18 عامًا حقق الليبي علي العير الفوز على الجنوب أفريقي دويس، وارتفع رصيده إلى 3 نقاط، ويتصدر هذه الفئة الناميبي دانتي بـ4.5 نقطة، وأقرب الملاحقين المصري محمد فؤاد وسامي الجزائري بـ4 نقاط لكل منهما.

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