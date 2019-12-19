منتخب ليبيا يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا»

جانب من مباراة ليبيا وتنزانيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تصنيف منتخبات العالم عن شهر ديسمبر 2019، الذي شهد تواجد المنتخب الوطني لكرة القدم في المرتبة 101 عالميًّا.

وحافظ «فرسان المتوسط» على ترتيب تصنيفه العالمي، حيث جاء بالمرتبة الـ101 فى تصنيف شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد خسارته أمام تونس وتغلبه على منتخب تنزانيا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون (كان 2021)، وفقًا لموقع «ريميسا».

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل كالتالي:

- بلجيكا

- فرنسا

- البرازيل

- إنجلترا

- أوروغواي

- كرواتيا

- البرتغال

- إسبانيا

- الأرجنتين

- كولومبيا

الخمسة الأوائل أفريقيًّا:

- السنغال

- تونس

- نيجيريا

- الجزائر

- المغرب