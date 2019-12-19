نتائج اليوم الثاني في بطولة تونس الدولية للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 19 ديسمبر 2019, 05:38 مساء
منافسات ليبية في بطولة الملاكمة الدولية. (تصوير محمد قجام وإبراهيم العربي)

تواصلت، أمس الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي بطولة تونس الدولية للملاكمة، بإقامة ثماني مقابلات دولية، شهدت ظلمًا تحكميًّا للملاكم الليبي عبد الباسط بالخير من جانب التحكيم التونسي.

وكانت نتائج المقابلات على النحو التالي:

المقابلة الأولى وزن «63 كلغم» بين الأوكراني بيسكوفي دينس والملاكم التونسي نصرالدين بن عثمان، وتفوق الأوكراني على التونسي بالضربة القاضية.

والمباراة الثانية في وزن «63 كلغم» بين الملاكم الليبي وبطل العرب عبد الباسط بلخير والتونسي عبد السلام ساسي، حيث بدأ اللقاء هادئًا لجس النبض والتعرف على إمكانات بعضهما بحذر، ثم بدأ اللقاء قويًّا بين الملاكمين، حيث سدد ملاكمنا عدة ضربات موجعة وقاسية للملاكم التونسي، ولكن عند إعلان النتيجة تفاجأ الجميع بفوز خصمه بالنقاط.

والمباراة الثالثة كانت هي الأخرى في وزن «63 كلغم» بين التونسي فراس سعدوني والتونسي سيف الدين دجومان تفوق فراس بالنقاط.

المباراة الرابعة كانت في وزن « 75 كلغم» بين الأوكراني رالوكا ديمتري والتونسي عمران خلادي، وتفوق الأوكراني بانسحاب الخصم.

المباراة الخامسة كانت بين الملاكم التونسي علاء جافيل والملاكم التونسي أمين شرابي وتفوق شرابي بالنقاط.

المباراة السادسة كانت بين الأوكراني كوتيس ماكسيم والتونسي معز الدين وتفوق الأوكراني بالنقاط.

المباراة السابعة كانت بين الملاكم نبيل بوسيف والتونسي حلمي جندلي وتفوق أبوسيف بالنقاط.

أما المباراة الثامنة والأخيرة فكانت بين الملاكم الليبي حمزة مؤمن والتونسي عزيز التواتي، وتفوق عزيز التواتي بالقاضية.

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