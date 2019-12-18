صورة: حمدو الهوني يحتفل بإنجازه في كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 08:47 مساء
المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي. (إنترنت)

احتفل المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، بالأهداف الثلاثة «هاتريك» التي أحرزها في مباراة فريقه أمام نظيره السد القطري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، لتحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت بفوز أبناء «باب سويقة» بستة أهداف مقابل هدفين.

ونشر حمدو الهوني، صورته رفقة كرة «الهاتريك»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير (إنستغرام)، وعلق عليها: «كلما اجتهدت من أجل شيء، كلما زادت السعادة من تحقيقك له».

وأبدى الهوني سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب السد القطري، بسداسية، مضيفًا في تصريحات صحفية عقب المباراة: «أشعر بسعادة كبيرة بعدما سجلت هاتريك في شباك السد، فخور بأنني أول لاعب ليبي يشارك في كأس العالم للأندية، ويسجل هذا العدد من الأهداف، أشكر رفاقي الذين ساعدوني على هز الشباك».

وقال المحترف الليبي الهوني: «يجب غلق ملف مونديال الأندية والتركيز على الاستحقاقات المقبلة.. فريق الترجي يلعب دائمًا من أجل الفوز وحصد الألقاب».

وواصل «الهوني» كتابة التاريخ مع فريقه الترجي، بعدما حقق عددًا من الأرقام القياسية، حيث أصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في نفس المباراة لناد تونسي بكأس العالم للأندية، كما أنه أصبح أول لاعب عربي يسجل «هاتريك» في كأس العالم الأندية.

محترفنا الليبي أصبح أول لاعب ليبي يشارك ويسجل ثلاثية في مونديال الأندية، كما يعد رابع لاعب يسجل هاتريك في تاريخ مونديال الأندية بعد الأوروغواياني لويس سواريز (2015)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2016)، والويلزي غاريث بيل (2018).

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