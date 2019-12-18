زقطة والتير وزينهم يتصدرون شطرنجية الفصول الأربعة

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

وصلت بطولة شطرنج الفصول الأربعة التي تنظمها وتشرف عليها الجمعية الليبية للشطرنج، إلى محطتها الرابعة، وهذه نظرة على الترتيب الموقت بالمجموعات الثلاث.

زينهم يتصدر المجموعة (A)

المجموعة A يتصدرها اللاعب طلعت زينهم بـ4.5 نقطة، من خمس جولات، ويلاحقه منتصر بومليانة بثلاث نقاط، وثالثا مختار الخريجي بنقطتين، ورابعًا جمال العريفي بنقطتين، وخامسًا علاء الشريف بنقطتين، وسادسا فرج مهدية بـ1.5 نقطة.

التير في صدارة المجموعة (B)

المجموعة B يتصدرها اللاعب عبدالرحمن التير وبالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات، ويلاحقه عبدالمطلب الزروق بـ3.5 نقطة، وثالثا ميلاد الفيتوري بثلاث نقاط، ورابعًا مفتاح لاغا بنقطتين، وخامسا عبدالرحيم الشامس بنقطة واحدة، وسادسًا عبدالحليم العربي بنقطة، وسابعا محمد زينهم بنقطة، وثامنا عبدالسلام صالخ بنصف نقطة.

زقطة ينفرد بصدارة المجموعة (C)

المجموعة C يتصدرها اللاعب فيصل زقطة، وبالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات، ويلاحقه عادل هنكة ثلاث نقاط، وبكسر التعادل يأتي عادل المشرقي ثالثا بثلاث نقاط، ورابعًا عماد بركة بـ2.5 نقطة، وخامسا حاتم بومنجل بـ2.5 نقطة، وسادسا عبدالعزيز أبوسنينة بـ1.5 نقطة، وسابعا وليد بالنور بنقطة، وثامنا فيصل الواعر بنقطة، وتاسعا عبدالوارث التونسي بنقطة، وعاشرا معاذ أبوراوي بنصف نقطة.