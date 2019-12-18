زقطة والتير وزينهم يتصدرون شطرنجية الفصول الأربعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 08:32 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

وصلت بطولة شطرنج الفصول الأربعة التي تنظمها وتشرف عليها الجمعية الليبية للشطرنج، إلى محطتها الرابعة، وهذه نظرة على الترتيب الموقت بالمجموعات الثلاث.

زينهم يتصدر المجموعة (A)

المجموعة A  يتصدرها اللاعب طلعت زينهم بـ4.5 نقطة، من خمس جولات، ويلاحقه منتصر بومليانة بثلاث نقاط، وثالثا مختار الخريجي بنقطتين، ورابعًا جمال العريفي بنقطتين، وخامسًا علاء الشريف بنقطتين، وسادسا فرج مهدية بـ1.5 نقطة.

التير في صدارة المجموعة (B)

المجموعة B يتصدرها اللاعب عبدالرحمن التير وبالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات، ويلاحقه عبدالمطلب الزروق بـ3.5 نقطة، وثالثا ميلاد الفيتوري بثلاث نقاط، ورابعًا مفتاح لاغا بنقطتين، وخامسا عبدالرحيم الشامس بنقطة واحدة، وسادسًا عبدالحليم العربي بنقطة، وسابعا محمد زينهم بنقطة، وثامنا عبدالسلام صالخ بنصف نقطة.

زقطة ينفرد بصدارة المجموعة (C)

المجموعة C يتصدرها اللاعب فيصل زقطة، وبالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات، ويلاحقه عادل هنكة ثلاث نقاط، وبكسر التعادل يأتي عادل المشرقي ثالثا بثلاث نقاط، ورابعًا عماد بركة بـ2.5 نقطة، وخامسا حاتم بومنجل بـ2.5 نقطة، وسادسا عبدالعزيز أبوسنينة بـ1.5 نقطة، وسابعا وليد بالنور بنقطة، وثامنا فيصل الواعر بنقطة، وتاسعا عبدالوارث التونسي بنقطة، وعاشرا معاذ أبوراوي بنصف نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟