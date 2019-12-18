فوز وتعادل وخسارة لـ«قدامى الاتحاد» في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 08:28 مساء
فريق قدامى الاتحاد لكرة القدم. (إنترنت)

أجرى فريق قدامى الاتحاد لكرة القدم، زيارة إلى تونس قام خلالها بإقامة ثلاث مباريات، فاز في الأولى على الملعب التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، جاءت بتوقيع اللاعبين نبيل الهندي وسمير الأبيض وخالد الشبلي.

فيما تعادل في المباراة الثانية مع نادي الأفريقي بنتيجة (4/4) بتوقيع أسامة الأغرش ومحمد المولدي وخالد الشبلي ومحمد الصناني، وخسر مباراته الثالثه أمام الترجي بنتيجة (6/5) بعد أن كان متقدمًا (5 / 3)، وجاءت أهداف الاتحاد بتوقيع اللاعبين محمد الصناني (هدفين) ومحمد المولدي وناجي الشوشان وطارق العباسي، هدف لكل منهم.

ويتكون فريق الاتحاد من اللاعبين لطفي قريميد ومحمود مخلوف ويونس الشيباني ومحمد المولدي ومحمد الصناني وناجي الشوشان وصلاح القنطري وخالد الشبلي وسمير الأبيض ووليد الهوام وعزالدين الشوشان وهشام الفيتوري وعبدالرؤوف الطبيب وسليم أبوجراد وأسامة الأغرش وطارق العباسي ونبيل الهندي، والمدرب عبدالهادي بشير.

وجاءت مباريات فريق الاتحاد الودية في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع عميد الأندية الليبية مع النادي الترجي والأندية التونسية.

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