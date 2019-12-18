فوز الشمال وبنغازي الجديدة في أواسط كرة القدم

جانب من مباراة أواسط كرة القدم ببنغازي. (أرشيفية : إنترنت)

جرت على ملعب بنينا في بنغازي آخر مباراتين في الجولة الأولى لمسابقة أواسط كرة القدم، انتهت المباراة الأولى بفوز «بنغازي الجديدة» على «المروج» بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز «الشمال» على «النجوم» بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان أواسط «السد» تعادل مع «بنغازي الجديدة» بهدف لكل منهما، وأواسط «النجوم» تعادل مع «النجمة» دون أهداف، وفاز أواسط «الوحدة» على «السواعد» بهدفين دون مقابل، و«النجمة» على «الطيران» بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز «المروج» على «الشمال» بخمسة أهداف مقابل صفر، و«الوحدة» على «الطيران» بثلاثة أهداف مقابل هدف.