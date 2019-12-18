فطيس والقطعاني يفقدان الجولة الرابعة في شطرنجية أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 07:59 مساء
منافسات ليبية في شطرنجية أفريقيا. (إنترنت)

فقد لاعبا ليبيا عمر فطيس وفرج القطعاني، نتيجة مباراتيهما في الجولة الرابعة لبطولة أفريقيا للشطرنج بناميبيا (- 10 سنوات).

خسر عمر فطيس أمام المصري وائل صبري، والقطعاني خسر أمام الزيمبابوي بروسير، وبعد الجولة الرابعة يتصدر فئة 10 سنوات المصري وائل صبري وبالعلامة الكاملة، 4 نقاط، من 4 جولات ويلاحقه الزيمبابوي بروسير بـ3.5 نقطة.

يتساوي بعدها عدد من اللاعبين برصيد ثلاث نقاط لكل منهم، حيث حل الجنوب أفريقي فيليكس ثالثًا، وميشيل كيفين المصري رابعًا، والليبي عمر فطيس خامسًا، وتأخر فرج القطعاني للترتيب 13 برصيد نقطتين. 

وفي الجولة الخامسة عمر فطيس يلتقي الجنوب أفريقي رفائيل، وفرج القطعاني يتبارى مع الزامبي ماتيوس.

وفي بطولة الـ18 عامًا، حقق الليبي علي العير فوزه الثاني في البطولة على حساب الناميبي دونتي، وبعد الجولة الرابعة، جاءت الصدارة للمصريين محمد فؤاد وأحمد قنديل بـ3.5 نقطة لكل منهما، وأقرب الملاحقين سامي الجزائري وفرانكلين الأنغولي بـ3 نقاط لكل منهما، ويأتي الليبي علي العير في الترتيب الـ12 برصيد نقطتين.

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