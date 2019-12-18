منتخب الصالات يفوز على «عصبة الغرب» المغربي بخماسية استعدادا لكأس الأمم

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 05:56 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات. (المركز الإعلامي)

في أولى مبارياته وتجاربه الودية، حقق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، الفوز على فريق منتخب «عصبة الغرب» المغربي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، وأُقيمت بقاعة الدرارب بمدينة طنجة المغربية خلال معسكر الفريق الذي يتواصل هذه الأيام بالمغرب.

وقد أتاح المدرب الإسباني الجديد، خوليو فرنانديز، الفرصة لجميع اللاعبين المشاركين في المعسكر بالمشاركة؛ للوقوف على جاهزيتهم وإمكاناتهم وقدراتهم الفنية.

 وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات الفريق للظهور في نهائيات بطولة أمم أفريقيا داخل الصالات التي ستستضيفها المغرب بداية من يوم 27 من شهر يناير حتى السابع من شهر فبراير المقبل.

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