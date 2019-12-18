المغرب تتوج بذهبية عربية الجولف.. وليبيا ثامنًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 05:49 مساء
جانب من منافسات الجولف بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اُختُتمت بطولة جولف العرب التاسعة والثلاثون بتتويج البلد المضيف، المغرب، بكأس وذهبية البطولة، للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخها.

وحسب النتائج المعتمدة من الاتحاد العربي للجولف، حلت المغرب في الترتيب الأول برصيد 839 ضربة و25 ضربة تحت المعدل، ونالت مصر الميدالية الفضية بـ3 ضربات فوق المعدل، والبرونزية جاءت لتونس بـ10 ضربات، ورابعًا السعودية بـ15 ضربة، وخامسًا البحرين بـ17 ضربة، وسادسًا قطر بـ21  ضربة، وسابعًا لبنان بـ34، وثامنًا ليبيا  بـ72، وتاسعًا الإمارات بـ85 ضربة، وعاشرًا فلسطين بـ96 ضربة، والحادي عشر والأخير عمان بـ105 ضربات.

وفي الفردي وبعد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة، تمكن المصري نعيم الدين من التتويج بكأس وذهبية الفردي بمجموع 208 ضربات، وبفارق ضربة واحدة على المتوج بالفضية المغربي سفيان برهومي 209 ضربات، والبرونزية للمغربي سفيان برهومي 211 ضربة.

وجاء ترتيب لاعبي ليبيا في الفردي أحمد ساسي في المركز الـ14 ومحمد ساسي الـ25 والبهلول الشكشوكي الـ36 ولطفي هويدي الـ41.

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