رباعي ليبي في بطولة الطائرة الشاطئية الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 04:57 مساء
رباعي ليبي في بطولة غرداية الدولية للكرة الطائرة الشاطئية. (إنترنت)

يغادر رباعي المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، فؤاد رجب المعروق وسلطان خالد الهوش ورواد رجب رويحة وعبدالرحمن سليمان أبوزريبة، غدًا الخميس إلى الجزائر للمشاركة في بطولة غرداية الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الجزائري للكرة الطائرة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن البطولة سوف يشارك فيها منتخبات المنطقة الأفريقية الأولى (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر، البلد المضيف).

يشار إلى أن المنتخب الوطني الليبي كان بطل النسخة الأولى لبطولة غرداية الدولية للكرة الطائرة الشاطئية.

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