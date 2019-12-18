بالصور: انطلاق البطولة الدولية للملاكمة بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 03:48 مساء
منافسات ليبية في بطولة الملاكمة الدولية. (تصوير محمد قجام وإبراهيم العربي)

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، البطولة الدولية للملاكمة بتونس، بحضور رئيس الاتحاد التونسي وشخصيات رياضية من محبي لعبة الملاكمة.

بدأ الافتتاح بالنشيد الوطني التونسي، وبعد ذلك وقف الجميع دقيقة صمتًا على فقيد الرياضة التونسية، مكرم القرامي.

وبعد ذلك كانت البداية مع مقابلات للفتيات من تونس والجزائر، تميزت أكثر من ملاكِمة من الجزائر باللعب الفني النظيف والسريع والرشيق، وكذلك من فتيات تونس وبعد انتهاء المقابلات، بدأت خمسة مقابلات للرجال.

1- في وون (52) تفوق الأوكراني بولوستوفسكي على التونسي مخلص مدني بالقاضية، وفي وزن (57) تفوق الأوكراني بعدم التكافؤ على صلاح دانيف من تونس، أما وزن (69) فقد تفوق التونسي علي جودير على منافسه من تونس.

وفي وزن (69) تفوق حسين هبلاني على منافسه التونسي سال مكني بالنقاط، بينما تفوق الملاكم التونسي بلحسن الجلاصي على محمد بن راشد من ليبيا بالنقاط، مع العلم بأن بن راشد قدم مباراة قوية ورائعة وكانت نتيجة المباراة متقاربة جدًّا من حيث عدد النقاط، ولكن كان رأي الحكام لصالح منافسه.

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