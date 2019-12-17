بالفيديو: أول تعليق من «الهوني» بعد «هاتريك» كأس العالم للأندية

المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي. (إنترنت)

تحدث المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، بعد قيادة فريقه لتحقيق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما سجل أبناء «باب سويقة» ستة أهداف مقابل هدفين، على حساب السد القطري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.

هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية

وأبدى الهوني سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب السد القطري، بسداسية، مضيفًا في تصريحات صحفية عقب المباراة: «أشعر بسعادة كبيرة بعدما سجلت هاتريك في شباك السد، فخور بأنني أول لاعب ليبي يشارك في كأس العالم للأندية، ويسجل هذا العدد من الأهداف، أشكر رفاقي الذين ساعدوني على هز الشباك»، حسبما أفاد موقع «ريميسا».

وقال المحترف الليبي الهوني: «يجب غلق ملف مونديال الأندية والتركيز على الاستحقاقات المقبلة.. فريق الترجي يلعب دائمًا من أجل الفوز وحصد الألقاب».

بالفيديو: حمدو الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الترجي والسد

وواصل «الهوني»، كتابة التاريخ مع فريقه الترجي، بعد أن نجح في تسجيل «هاتريك» وصناعة هدف، مع فريقه أمام السد، وحقق عددًا من الأرقام القياسية، حيث أصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في نفس المباراة لنادي تونسي بكأس العالم للأندية، كما أنه أصبح أول لاعب عربي يسجل «هاتريك» في كأس العالم الأندية.

محترفنا الليبي أصبح أول لاعب ليبي يشارك ويسجل ثلاثية في مونديال الأندية، كما يعد رابع لاعب يسجل هاتريك في تاريخ مونديال الأندية بعد الأوروغواياني لويس سواريز (2015)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2016)، والويلزي غاريث بيل (2018).

بالفيديو: «الهوني» يكتب التاريخ بأرقام قياسية في كأس العالم للأندية

وفي أفريقيا أصبح المحترف الهوني أول لاعب ليبي يفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أصبح ثالث الهدافين العرب بعد المصري محمد أبوتريكة (4 أهداف) والجزائري بغداد بونجاح (3 أهداف)، وفقًا لموقع ريميسا.

وتوج الهوني، بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة فريقه أمام السد القطري، بفضل تسجيله (هاتريك) وصنع هدفا، في الدقائق 6 و42 و74، وفقًا للجنة المنظمة للبطولة.