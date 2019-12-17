بالفيديو: «الهوني» يكتب التاريخ بأرقام قياسية في كأس العالم للأندية

المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي. (إنترنت)

واصل المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، كتابة التاريخ مع فريقه الترجي التونسي بعد أن نجح، في تسجيل «هاتريك» وصناعة هدف، مع فريقه أمام السد القطري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت بفوز «باب سويقة» بستة أهداف مقابل هدفين.

هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية

وحقق «الهوني» عددًا من الأرقام القياسية مع الترجي في أفريقيا ومونديال الأندية، حيث أصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في نفس المباراة لنادي تونسي بكأس العالم للأندية، كما أنه أصبح أول لاعب عربي يسجل «هاتريك» في كأس العالم الأندية.

محترفنا الليبي أصبح أول لاعب ليبي يشارك ويسجل ثلاثية في مونديال الأندية، كما يعد رابع لاعب يسجل هاتريك في تاريخ مونديال الأندية بعد الأوروغواياني لويس سواريز (2015)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2016)، والويلزي غاريث بيل (2018).

بالفيديو: حمدو الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الترجي والسد

وفي أفريقيا أصبح المحترف الهوني أول لاعب ليبي يفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أصبح ثالث الهدافين العرب بعد المصري محمد أبوتريكة (4 أهداف) والجزائري بغداد بونجاح (3 أهداف)، وفقًا لموقع ريميسا.

وتوج الهوني بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة فريقه أمام السد القطري، بفضل تسجيله (هاتريك) وصنع هدف، في الدقائق 6 و42 و74، وفقًا للجنة المنظمة للبطولة.